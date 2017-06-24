В Феодосии открылась спортплощадка для людей с ограниченными возможностями

В Феодосии 23 июня состоялось открытие спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма, подконтрольного России.

«На 2017 год Министерству спорта Крыма согласно Госпрограмме «Доступная среда» было выделено два миллиона рублей из республиканского бюджета на закупку комплекса оборудования для лиц с ограниченными возможностями. На эти средства были приобретены тренажеры и установлены на феодосийской базе «Крым-СПОРТА». В первую очередь площадка ориентирована на представителей инваспорта, однако доступ к ней открыт и спортивной молодежи, и детям», – заявила в ходе открытия спортплощадки министр спорта Крыма, назначенная Россией, Елизавета Кожичева .

Она добавила, что в начале года были отремонтированы и оснащены специальными приспособлениями для маломобильных групп населения помещения спорткомплекса ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым». Кожичева также уточнила, что в этом году из федерального бюджета выделено 2 725 600 рублей для поддержки «Центра спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым». Эти средства, по ее словам, пойдут на закупку инвентаря для указанного учреждения.