На ремонт музыкального театра в Симферополе обещают выделить 7,2 млн рублей

На проведение ремонтных работ в зрительном зале «Государственного академического музыкального театра» в Симферополе запланировано выделение из республиканского бюджета 7,2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма, подконтрольного России, со ссылкой на главу ведомства Арину Новосельскую.

«Данные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусств, реализуются в рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы», – отметила Новосельская.

По ее словам, в ходе ремонта в зале должны быть установлены полностью все новые кресла на 2,7 миллиона рублей, закуплено световое оборудование, усовершенствована пожарная безопасность, а также произведена замена напольного покрытия на 651 тысячу рублей.

«Ремонтные работы планируется завершить к концу июля текущего года. Но, несмотря на ремонт, в театре полным ходом идет подготовка премьеры мюзикла «Мост над рекой». Показ спектакля откроет 63-й театральный сезон», – сказала Новосельская.

Она добавила, что музыкальная лирическая комедия «Мост над рекой» будет впервые поставлена на сцене республиканского театра.

До 2014 года данный театр носил название «Крымский академический Украинский музыкальный театр». Был переименован 14 ноября 2014 года.