Инспекторы в Крыму выявили 21 случай незаконной вырубки деревьев

Инспекторы «Северо-западного объединенного лесничества» с начала года выявили 21 случай незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Крыма, подконтрольного России.

«В период с 3 января по 23 июня 2017 года государственными лесными инспекторами ГКУ РК «Северо-западное объединенное лесничество» в ходе рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований лесного законодательства был выявлен 21 случай незаконной рубки сухостойных и сырорастущих деревьев», – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, общий объем незаконно добытой древесины составил 11,495 м3, сумма нанесенного ущерба 9 тысяч 917 рублей.

В министерстве утверждают, что по всем фактам незаконной вырубки были установлены предполагаемые виновные лица. Нарушители наказаны в виде наложения административного штрафа. Общая сумма штрафов составила 95 тысяч рублей.

Данный вид нарушений подпадает под ст. 8.28 КоАП России «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан».