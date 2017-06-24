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Пловец из Крыма Андрей Говоров попал на аудиенцию к Папе Римскому

Андрей Говоров на Олимпиаде в Рио, 2016 год

Чемпион мира по плаванию из Крыма Андрей Говоров 24 июня попал на аудиенцию к Папе Римскому. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мне посчастливилось попасть на аудиенцию к Папе Римскому, при встрече я передал ему привет от Украины, в ответ он улыбнулся и ответил – «оооо Юкрейн!» Приятно, когда упоминание своей страны вызывает такие эмоции у человека, который олицетворяет человечество и гуманизм!», – написал пловец.

Андрей Говоров – уроженец Севастополя. В данный момент проживает в Днепропетровске и представляет на соревнованиях Украину. В 2015 году на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем – победил на чемпионате мира, который проходил в Москве.

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