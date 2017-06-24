Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Порошенко планирует посетить Францию с рабочим визитом 26 июня

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня собирается совершить рабочий визит во Францию. Об этом 24 июня заявила администрация главы украинского государства.

«Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики Эдуаром Филиппом и Председателем Сената Франции Жераром Ларше», – говорится в сообщении.

О планах посетить Париж с рабочим визитом президент Украины Петр Порошенко сообщил 22 июня в Брюсселе.

«Мы получили приглашение посетить Париж и встретиться с президентом Макроном. Мы благодарим его за первый шаг, за очень ответственную проевропейскую позицию», – заявил президент Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» по конфликту в Украине состоится до саммита стран «Группы двадцати», который пройдет 7-8 июля в Германии.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июня 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор произошли несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG