В Крыму обещают построить 8 многоэтажек для репатриантов

В 2017 году планируется начало строительства 8 многоквартирных домов для репатриантов. Об этом сообщает пресс-служба крымского Госкомитета по делам межнациональных отношений, подконтрольного России.

«На сегодняшний день по двум объектам уже определены подрядчики и в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы. По остальным 6 объектам идёт подготовка к процедуре тендера, после чего определятся подрядные организации и в июле текущего года также приступят к строительно-монтажным работам», – отметил глава госкомитета Заур Смирнов.

По его словам в 2017 году планируется начало строительство в Приморском, Судаке, Фонтанах, Джанкое, Бахчисарае, Ленино, Керчи и Гвардейском. Смирнов пообещал, что к 2020 году 860 нуждающихся семей из числа реабилитированных народов будут обеспечены собственным жильем.

Средства на это, по словам чиновника, предусмотрены федеральной целевой программой.