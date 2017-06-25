Под строительство трассы Керчь-Севастополь предлагают изъять более 80 земельных участков

Под строительство трассы Керчь-Севастополь в подконтрольном Кремлю Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма предложили изъять 81 земельный участок и один нежилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на министра Анну Анюхину.

«Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества», – сообщила Анюхина.

В мае Министерство имущественных и земельных отношений полуострова уже сообщало о необходимости изъять 265 земельных участков и 4 объекта капитального строительства для сооружения трассы Керчь-Севастополь.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.