Боевики не соблюдают перемирие на Донбассе – штаб АТО

Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет, что поддерживаемые Россией боевики 24 июня 26 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

«Несмотря на относительное снижение среднесуточного количества вражеских обстрелов, говорить о соблюдении противником и без того шаткого перемирия не приходится», – отметили в штабе и добавили, что сепаратисты «неоднократно применяли и образцы вооружения, которые строго запрещены минскими соглашениями».

В штабе АТО подтвердили, что 24 июня погибли двое украинских военных. Также в этом сообщении указано, что один воин был ранен, еще двое получили боевых травм.

В обнародованном вечером 24 июня сообщении штаб утверждал, что на Приморском направлении обстрелов не было. В обновленной информации говорится, что «на этом участке линии фронта перемирие продержалось практически до шести часов вечера».

В группировке «ДНР» украинских военных обвиняют в обстрелах из тяжелой артиллерии и танков. Сепаратисты, контролирующие Донецк, насчитали 50 нарушений перемирия со стороны ВСУ. В группировке «ЛНР» заявляют о семи обстрелах со стороны «киевских силовиков».

О прекращении огня на линии соприкосновения договаривались уже много раз, последний был в субботу, 24 июня, на время жатвы – до 31 августа. Также украинский штаб АТО предложил «образовательный день тишины» на время школьных выпускных вечеров – с 8 утра 24 июня до полуночи 26 июня. До сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.