Собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков получил более двух миллионов рублей компенсации за уничтоженных российской ветеринаринарной службой Крыма свиней в подсобной ферме сафари-парка «Тайган» в рамках борьбы с африканской чумой свиней. Это позволило ему купить кошару и две отары коз и овец.

«Мы теперь опасаемся разводить свиней, потому что в любой момент могут объявить новую угрозу АЧС и снова уничтожить вновь выращенное поголовье. Поэтому на полученную компенсацию мы приобрели кошару и две отары коз и овец», – рассказал Зубков на пресс-конференции 23 июня, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

При этом бизнесмен отметил, что сумма компенсации – лишь пятая часть от понесенных потерь в результате уничтожения свиней на ферме.

«Да, мы получили компенсацию, но это лишь пятая часть от понесенных убытков. Ферма развивалась пять лет, чтобы выйти на нужные нам показатели. Теперь необходимо начинать все снова. К тому же компенсацию давали за килограмм веса животного и, если для взрослых свиней это приемлемо, то для уничтоженных многочисленных поросят – нет, так как стоимость поросенка в разы выше, чем компенсация за его вес», – проинформировал Зубков.

Представители подконтрольного Кремлю Госкомитета ветеринарии Крыма вместе с его главой Валерием Ивановым 26 мая уничтожили все поголовье свиней на подсобной ферме парка львов «Тайган».

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.



