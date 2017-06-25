В Крыму уничтожили саженцы винограда, привезенные из Италии

Подконтрольное Кремлю управление Россельхознадзора Крыма унитожило 58 тысяч саженцев винограда, привезенных из Италии. Как сообщили в ведомстве, в ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили заболевание растений.

«Бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (Xanthomonas ampelina Panagopoulos). Наличие заболевания было подтверждено результатами бактериологической экспертизы, проведенной специалистами филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым», – говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Севастопольской таможни провели уничтожение зараженной партии итальянских саженцев методом сжигания на оборудовании ООО «Южный город – Севастополь».

На прошлой неделе инспекторы Россельхознадзора также обнаружили «зараженный виноград» из Италии. Однако саженцы не сожгли, а «возвратили экспортирующей стороне».

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.