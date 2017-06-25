Минобороны России: военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек

Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России, по состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч крымчан прибыли в части Вооруженных Сил для прохождения военной службы.

Ранее 21 июня в Минобороны России сообщили, что для прохождения службы в Черноморском флоте прибыло более 1,7 тысяч новобранцев, или примерно 65% от общего числа призывников.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.







