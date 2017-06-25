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В России отрицают употребление допинга футболистами сборной

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко 25 июня опроверг сообщение об употреблении допинга футболистами сборной России.

«В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль существует на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной», - цитирует Мутко российское информагентство ТАСС.

Издание The Mail on Sunday (воскресный выпуск газеты Daily Mail) утверждает, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в использовании допинга, среди которых все 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, а также еще 11 футболистов. Это сообщение появилось на сайте издания поздно вечером в субботу.

Расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ранее выявило поддерживаемую государством программу употребление допинга в России и сокрытие его применения. Поэтому с 2015 года российские легкоатлеты отстранены от участия во всех соревнованиях под эгидой международной федерации. Различные международные федерации по зимним видам спорта отменили проведение запланированных в России соревнований.

ВАДА разработала специальную программу, цель которой помочь России организовать деятельность спортсменов в соответствии с антидопинговыми правилами.

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