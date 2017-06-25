В России отрицают употребление допинга футболистами сборной

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко 25 июня опроверг сообщение об употреблении допинга футболистами сборной России.

«В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль существует на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной», - цитирует Мутко российское информагентство ТАСС.

Издание The Mail on Sunday (воскресный выпуск газеты Daily Mail) утверждает, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в использовании допинга, среди которых все 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, а также еще 11 футболистов. Это сообщение появилось на сайте издания поздно вечером в субботу.

Расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ранее выявило поддерживаемую государством программу употребление допинга в России и сокрытие его применения. Поэтому с 2015 года российские легкоатлеты отстранены от участия во всех соревнованиях под эгидой международной федерации. Различные международные федерации по зимним видам спорта отменили проведение запланированных в России соревнований.

ВАДА разработала специальную программу, цель которой помочь России организовать деятельность спортсменов в соответствии с антидопинговыми правилами.