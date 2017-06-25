За главреда «Страна.ua» внесут залог 26 июня – адвокат

Защита главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, которому 24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 544 тысячи гривен, обещает внести залог уже завтра, 26 июня. Об этом сообщила адвокат Гужвы, бывшая министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш в Facebook.

«Уже завтра будет внесен залог, и в ближайшее время он будет на свободе», – написала Лукаш.

Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковский требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тысяч долларов. После получения половины этой суммы Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».