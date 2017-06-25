В результате взрыва цистерны в Пакистане погибли 148 человек

В Пакистане в результате взрыва цистерны с топливом погибли 148 человек, еще десятки человек ранены. Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что цистерна перевернулась, когда водитель потерял контроль над автомобилем на автомагистрали, расположенной на расстоянии около 100 километров к юго-западу от города Мултан.

Полиция пыталась окружить район разлива легковоспламеняющегося вещества, но местные жители не дали этого сделать, пытаясь собрать топливо. Отмечается, что спустя некоторое время на месте аварии произошел взрыв.

Телеканал Geo TV цитирует свидетелей, которые утверждают, что часть людей курили, что могло привести к пожару.