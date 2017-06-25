В подконтрольной Кремлю администрации Евпатории сообщили, что в городе украинский язык изучают около 200 человек. Об этом говорится в ответе фактических властей Евпатории на запрос главы Украинского культурного центра Симферополя Леонида Кузьмина. Копию документа активист опубликовал на Фейсбуке.

«В 2016-2017 учебном году украинский язык как предмет изучался в трех классах (39 человек), количество учеников, изучавших украинский язык (факультатив и внеурочная деятельность) – 154 человека», – говорится в тексте документа.

Раньше сообщалось, что в Ялте украинский язык как предмет изучали всего около 350 учеников.

По данным опубликованного в апреле мониторинга Крымской правозащитной группы, в аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за три года сократилось в 31 раз. Сейчас на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников.

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа – № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила в марте подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.