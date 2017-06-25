Великобритания: автомобиль въехал в толпу в Ньюкасле, пострадали 6 человек

В Великобритании автомобиль врезался в группу людей возле мечетей в Ньюкасле, пострадали шесть человек.Об этом 25 июня сообщает Радіо Свобода.

По данным полиции, пострадавших, среди которых было трое детей, доставили в больницу.

«Примерно в 9:14 утра получили сообщение о том, что автомобиль столкнулся с пешеходами возле спортивного центра в центре города Ньюкасл. В то время большое количество людей находилось в этом районе. Они отмечали мусульманский праздник Ид уль-Фитр (Ораза-байрам), знаменующий завершение месяца поста Рамазан», – говорится в сообщении полиции.

Британские правоохранители не считают, что этот инцидент связан с терроризмом, расследование продолжается.

Полиция установила, что 42-летняя женщина отмечала праздник с семьей, после чего она села в собственном авто и столкнулась с шестью людьми в толпе.

Женщину задержали, она находится в отделении полиции.

9 июня в Ньюкасле мужчина захватил заложников в местном центре занятости. Мужчину задержали, тогда никто не пострадал.