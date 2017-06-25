Штаб АТО: на Донбассе снизилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков

В штабе АТО заявляют, что на Донбассе интенсивность и количество обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков снизилась, однако обстрелы продолжаются.

« 25 июня зафиксированы четыре факта применения боевиками оружия против подразделений Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов украинские военные не пострадали», – отметили в пресс-службе штаба АТО.

В группировке «ДНР» украинских военных обвиняют в 19 нарушениях режима тишины за прошедшие сутки, по их словам, в результате обстрелов поврежден дом на окраине Донецка. В группировке «ЛНР» заявляют о семи обстрелах со стороны «киевских силовиков».

О прекращении огня на Донбассе договаривались уже неоднократно, последний раз с 24 июня до 31 августа. Однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.