В селе Черемисовка в Крыму после трехлетней реконструкции открыли старинную мечеть 1703 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

«Этого события жители села ждали очень давно. И вот вечером, накануне большого мусульманского праздника Ораза-байрам, означающего окончание поста (ораза), из стен старинной мечети прозвучал эзан — призыв к молитве», – говорится в сообщении.

В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя добавили, что мечеть Копюрликой-Джами была построена в 1703 году. В советское время мечеть превратили в склад для зерна, а за несколько лет до депортации крымских татар в мае 1944 года, по указанию властей, был снесен купол мечети. Реконструкция началась в 2014 году.

Раньше сообщалось, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса Рефат Чубаров, а также члены Меджлиса и активисты крымскотатарского национального движения приняли участие в праздничном намазе по случаю Ораза-байрама в Киеве

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он приходится на 25 июня.