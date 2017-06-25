Прокуратура в Севастополе проверила качество городских дорог

Сотрудники российской прокуратуры Севастополя сообщили о большом количестве нарушений безопасности дорожного движения на участках автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства на стыке конструкций автомобильного моста в районе путепровода автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь имеется значительное повреждение дорожного полотна, превышающее предельно допустимые размеры», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на перекрестке улиц Горпищенко и Лабораторного шоссе остановочные пункты с обеих сторон дороги не оборудованы заездными «карманами». .

Сообщается, что в подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд направлено три исковых заявления с требованием привести указанные участки автодорог в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения.