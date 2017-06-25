В Феодосии анонсируют шахматный фестиваль, посвященный художнику Айвазовскому

В Феодосии анонсируют очередной открытый шахматный фестиваль, посвященный 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского. Об этом говорится на сайте туристического портала Крыма.

«Фестиваль пройдет в формате трех внутренних турниров: открытый турнир, в котором участвуют взрослые шахматисты, юношеский – для спортсменов от 11-ти до 15 лет, и детский», – говорится в сообщении.

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 60 спортсменов из Крыма и соседней России.

Сообщается, что на открытии шахматного фестиваля два международных гроссмейстера Юрий Айрапетян и Александр Иванов проведут сеансы одновременной игры со всеми желающими.