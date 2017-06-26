Между Керчью и Севастополем намерены провести 500-километровую линию связи

Между Керчью и Севастополем планируют построить 500- километровую волоконно-оптическую линию связи. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД).

«Ввод на Крымской магистрали линии ВОЛС обеспечит надежную и устойчивую связь по всей дороге, повысит качество, скорость и достоверность передачи данных.Создаст условия для стабильной работы диспетчерского аппарата дороги в ходе организации перевозочного процесса. Также возрастет качество обслуживания клиентуры: оформление всех перевозочных документов будет проходить на порядок быстрее», – отметили в пресс-службе.

Сообщается, что окончание работ по монтажу кабеля линии ВОЛС на полигоне КЖД запланировано ко Дню железнодорожника, а ввод в опытную эксплуатацию – до конца 2017 года.

В середине июня сообщалось, что «Крымская железная дорога» (КЖД) обновила часть путей на керченском и джанкойском направлениях.

26 марта 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».