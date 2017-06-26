Социалисты сохраняют власть по результатам выборов в Албании – экзит-полы

Опросы на выходе из избирательных участков в Албании показывают, что властная Социалистическая партия приобретает большинство в парламенте страны.

Ссылаясь на экзит-полы, телекомпания Ora News 25 июня спрогнозировала, что социалисты премьер-министра Эдди Рамы получат от 45 до 49% голосов, чего будет достаточно для получения от 71 до 75 мест в парламенте, состоящем из 140 депутатов. По этим же данным, правоцентристские демократы Лулзима Баши получили 30% голосов.

Опросы итальянской IPR Marketing указывает похожие результаты. Объявление официальных итогов выборов ожидается 26 июня.

Если прогнозы оправдаются, это позволит 52-летнему проевропейскому политику Эдди Раме удержать власть без необходимости создания коалиции. Эта победа позволит Раме управлять без нынешнего младшего коалиционного партнера, Социалистического движения за интеграцию, получившего около 19% голосов.

Албания получила статус кандидата в ЕС в 2014 году, однако евроинтеграционный движение замедлилось из-за отсутствия реформ, в том числе и относительно избирательного процесса. В мае США и ЕС способствовали заключению соглашения между политическими силами страны, реорганизовали правила выборов и позволили оппозиции усилить контроль за процессом.