Крымские татары отмечают день национального флага

Крымские татары в понедельник, 26 июня, отмечаю день национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Видеообращение ко Дню крымскотатарского флага разместил на своей странице в Facebook председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Министерство иностранных дел Украины разместило в своем аккаунте в Twitter видео об истории крымскотатарского флага.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.