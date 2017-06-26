Суд в Киеве начинает рассмотрение дела по обвинению Януковича в государственной измене (трансляция завершена)

Оболонский районный суд Киева начинает 26 июня в 10:00 рассмотрение по существу дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

«Для СМИ в помещении Киевской местной прокуратуры № 5 (прокуратура Оболонского района Киева) по адресу: ул. Малиновского, 10 работает постоянно действующий прeс-цeнтр, в котором будет транслироваться ход судебного заседания. Также указанное судебное заседание будет транслироваться на официальном канале YouTube Генеральной прокуратуры Украины», – проинформировала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«По окончании судебного заседания состоится брифинг представителя стороны обвинения», – добавила она.

22 июня Оболонский райсуд Киева официально вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний. Соответствующее сообщение суд опубликовав в «Правительственном курьере». Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева 16 июня приняла решение о начале рассмотрения дела экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене по существу 26 июня.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Пока ни одно из этих производств не рассматривалось в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.