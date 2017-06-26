Президент Украины поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага. Данное обращение опубликовано на сайте Администрации Президента.

«Крымские татары, возвращавшиеся из депортации на свою историческую землю, продемонстрировав всему миру силу духа, возродили самобытную традицию самоуправления, национальную символику. Крымскотатарский флаг стал неотъемлемым символом единства и многовековой борьбы крымских татар за свою свободу. В сочетании синих и золотистых цветов этого флага, так же, как в сине-желтых цветах Государственного Флага Украины – жизненная сила и мечта о мирном, свободном и богатом будущем», – говорится в обращении президента Украины.

Порошенко выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

В Киеве 26 июня планируют проведение ряда мероприятий ко Дню крымскотатарского флага. В частности, пройдет автопробег и митинг на Майдане Независимости.

Крымские татары в понедельник, 26 июня, отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.