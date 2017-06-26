Посольства Украины по всему миру вывесили крымскотатарский флаг

В День крымскотатарского флага 26 июня посольства Украины по всему миру вывешивают национальный флаг крымских татар рядом с украинским. На пресс-конференции в Киеве исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар сообщила, что эту инициативу ведомство запустило совместно с Министерством иностранных дел.

На официальных страницах в Twitter посольства Украины публикуют фото с крымскотатарским флагом на флагштоках.

Инициативу уже поддержали посольства Украины в Великобритании, Японии, Болгарии, Грузии, Словении и Египте.

В Киеве 26 июня планируют проведение ряда мероприятий ко Дню крымскотатарского флага. В частности, пройдет автопробег и митинг на Майдане Независимости.

Крымские татары в понедельник, 26 июня, отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.