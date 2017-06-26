Порошенко начал визит во Францию, где встретится с президентом Макроном

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию, где 26 июня он встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает посольство Украины во Франции.

Кроме того, программа визита предусматривает встречи президента Украины с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.

О планах посетить Париж с рабочим визитом президент Украины Петр Порошенко сообщил 22 июня в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» по вопросу конфликта в Украине состоится до саммита стран «Группы двадцати», который пройдет 7-8 июля в Германии.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июне 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор происходили несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.