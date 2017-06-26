За главреда «Cтрана.ua» Гужву внесли залог – адвокат

За главного редактора интернет-издания «Cтрана.ua» Игоря Гужву, арестованного на выходных, внесли залог, сообщила его адвокат, бывший министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш в Facebook.

«Залог за Игоря Гужву внесла Светлана Крюкова (заместитель Гужвы - КР). Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге. Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе», – написала Лукаш.

Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковский требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тысяч долларов. Как заявили в прокуратуре, после получения половины этой суммы Гужву задержали.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога суммой 544 тысяч гривен.