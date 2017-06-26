Администрация президента США Дональда Трампа решила впервые за почти 20 лет не проводить в Белом доме традиционный обед в честь мусульманского праздника Ид уль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий завершение месяца поста Разадан (Рамадан).

Вместо этого Трамп и его жена опубликовали заявление, в котором поздравили мусульман всего мира.

Не проведя традиционный обед, Трамп, которого ранее критиковали за использование антимусульманской риторики, нарушил ежегодную традицию, которой придерживались предыдущие три администрации.

Обеды в Белом доме в честь Ид уль-Фитр посещали американские мусульманские лидеры, члены Конгресса и дипломаты из мусульманских стран.