Секретарь Совбеза России проведет в Крыму совещание по вопросам нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев проведет 27 июня в аннексированном Симферополе совещание, сообщает пресс-служба Совбеза России в понедельник 26 июня.

В ведомстве отмечают, что темой совещания будут «актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности».

«Отдельное внимание будет уделено роли судостроительных предприятий республики Крым и города Севастополя в обеспечении обороны и безопасности государства. Также в повестку дня включена тема обеспечения национальной безопасности в области использования водных ресурсов в Крыму», – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины пока не комментирует намечающийся визит секретаря российского Совета безопасности Патрушева в аннексированный Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».