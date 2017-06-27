В Крыму очередного депутата лишили полномочий «за сокрытие доходов»

Полномочия депутата подконтрольного Кремлю Фрунзенского сельского совета по требованию подконтрольной России Сакской межрайонной прокуратуры прекращены из-за сокрытия доходов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщается, российская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в части достоверности предоставляемых лицами, замещающими муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

«Установлено, что депутат не представил сведения о доходах, тем самым сокрыв их», – говорится в сообщении.

В результате межрайонный прокурор внес в адрес Фрунзенского сельского совета соответствующее представление.

Комментарии депутата или его адвоката на данный момент отсутствуют.

22 июня подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд обязал горсовет прекратить полномочия четырех депутатов за нарушение требования антикоррупционного законодательства.

Накануне в Симферопольском районе прекратили полномочия трех депутатов сельских советов района из-за непредоставления сведений о доходах.

В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон, регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия.

Основанием для увольнения, согласно закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.