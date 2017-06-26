Радио Крым.Реалии: сила крымскотатарского флага

Как сегодня в России и в аннексированном Крыму воспринимают крымскотатарский флаг? Какая история крымскотатарского флага? Что пережили участники крымскотатарского национального движения на пути принятия флага в качестве национального?

26 июня отмечается крымскими татарами как день крымскотатарского флага. Впервые флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, после Февральской революции в России.

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с активистом национального движения крымских татар Нариманом Джелялом, ветераном крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой и исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

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