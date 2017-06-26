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Чубаров: российские власти Крыма используют крымскотатарский флаг, чтобы «перебить демонстрацию непокорности»

День крымскотатарского флага, Киев, 26 июня

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что подконтрольные Кремлю власти Крыма используют крымскотатарский флаг в своих интересах, чтобы обозначить информационный посыл к мировому сообществу. Таким мнением Чубаров поделился с Крым. Реалии во время марша в центре Киева ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

«Они специально собирают людей, которые работают под ними – под оккупантами, и дают им поручение использовать крымскотатарский флаг рядом с российскими оккупационными флагами. Таким образом там стараются перебить впечатление, которое складывается во всем мире – демонстрацию непокорности», – сказал глава Меджлиса.

Он также отметил, что флаг – это неотъемлемая часть крымскотатарского народа, который стал символом «непокорности оккупантам».

«Крымскотатарский флаг сегодня не просто дает ассоциацию с крымскотатарским народом, он ассоциируется с непокорностью оккупантам, он ассоциируется с сохранением достоинства. Поэтому сегодня в Крыму, на каких-либо мероприятиях, где видны крымскотатарские флаги, если эти мероприятия проходят без разрешение оккупационной власти, людей наказывают за использование этого символа», – добавил Чубаров.

В Киеве проходят Мероприятия ко Дню крымскотатарского флага. Крым.Реалии совместно с Радіо Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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