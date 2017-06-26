Чубаров: российские власти Крыма используют крымскотатарский флаг, чтобы «перебить демонстрацию непокорности»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что подконтрольные Кремлю власти Крыма используют крымскотатарский флаг в своих интересах, чтобы обозначить информационный посыл к мировому сообществу. Таким мнением Чубаров поделился с Крым. Реалии во время марша в центре Киева ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

«Они специально собирают людей, которые работают под ними – под оккупантами, и дают им поручение использовать крымскотатарский флаг рядом с российскими оккупационными флагами. Таким образом там стараются перебить впечатление, которое складывается во всем мире – демонстрацию непокорности», – сказал глава Меджлиса.

Он также отметил, что флаг – это неотъемлемая часть крымскотатарского народа, который стал символом «непокорности оккупантам».

«Крымскотатарский флаг сегодня не просто дает ассоциацию с крымскотатарским народом, он ассоциируется с непокорностью оккупантам, он ассоциируется с сохранением достоинства. Поэтому сегодня в Крыму, на каких-либо мероприятиях, где видны крымскотатарские флаги, если эти мероприятия проходят без разрешение оккупационной власти, людей наказывают за использование этого символа», – добавил Чубаров.

В Киеве проходят Мероприятия ко Дню крымскотатарского флага. Крым.Реалии совместно с Радіо Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».