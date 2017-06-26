В Киеве проходит шествие ко Дню крымскотатарского флага (трансляция)

В День крымскотатарского флага 26 июня активисты собрались в центре столицы Украины, чтобы пройти шествием по улице Крещатик с национальным символом крымских татар. Крым.Реалии совместно с Радіо Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

После окончания шествия, на Майдане Независимости запланирован митинг.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».