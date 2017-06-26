«Севастополь телеком» восстановил связь для абонентов

Подконтрольное российскому правительству города предприятие «Севастополь телеком» восстановило работу, интернет-связь вернули и для абонентов.

Как рассказали местные жители Крым.Реалии, связи не было более чем два часа. Также была нарушена работа голосового сервиса мобильного оператора «Севмобайл», который работает с предприятием «Севтелекомом».

С середины дня 26 июня у абонентов подконтрольного России предприятия «Севастополь телеком» отсутствовало подключение к сети интернет.

Официального сообщения на сайте предприятия о произошедшем нет, однако, по данным сотрудников «Севтелекома», произошел сбой работы систем, вызванный скачком напряжения в электросети.

Севастопольский филиал «Укртелекома» был захвачен в 2014 году, а его имущество было впоследствии «национализировано» по решению подконтрольного Москве правительства Севастополя. В городе ведет работу подконтрольное России предприятие «Севастополь телеком».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».