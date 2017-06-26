На организаторов акции по защите детского лагеря составили админпротоколы – активист

В Симферополе на организаторов мероприятия, которые выступали за возврат в собственность профсоюза работников культуры Крыма детского лагеря «Салют», завели административные протоколы «за нарушение порядка организации публичного мероприятия». Об этом 26 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил российский активист, проживающий в Крыму, Илья Большедворов.

«Всех задержанных привезли в ОВД Центральный. Всего было 15-20 человек, остальные просто разошлись с площади... Больше трех часов нас держали в ОВД Центральный, после этого отпустили. С участников мероприятия взяли объяснения», – рассказал Большедворов.

26 июня Большедворов сообщил, что полиция в Крыму задержала членов профсоюза, которые пытались отстоять детский лагерь «Салют».

В Евпатории разгорелся скандал вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют». В 2014 году его «национализировали», лагерь принадлежал крымскому профсоюзу работников культуры. На протяжении нескольких лет власти полуострова не трогали «Салют», но в конце 2016-го потребовали у прежней администрации покинуть территорию лагеря. В ответ профсоюзные работники устроили протесты с требованием вернуть их собственность.

1 мая в центре Симферополя прошла традиционная демонстрация, во время которой члены профсоюза развернули плакаты с требованием вернуть им детский лагерь «Салют».

Сообщалось, что профсоюз работников культуры аннексированного Крыма дважды обращался в подконтрольную России администрацию Симферополя за разрешением провести акцию, и дважды получал отказ.