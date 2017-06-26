Активисты Одессы требуют поддержать военно-морской лицей, переехавший из Севастополя

Одесские активисты создали коллективное обращение к Одесской администрации с просьбой купить автобус для воспитанников военно-морского лицея ВМС Украины, который в 2014 году переехал из аннексированного Крыма.

«Заведение пришлось создавать фактически с нуля, поэтому иногда воспитанникам не хватает самого необходимого материально-технического обеспечения. Из-за отсутствия собственного транспорта, лицеисты не имеют возможности участвовать в спортивных и культурных мероприятиях: соревнованиях, экскурсиях, посещать другие учебные заведения ради обмена опытом. Воспитанники даже не могут выехать на полигон и военные учения», – напомнили одесские активисты о положении учебного заведения.

Военно-морской лицей был открыт 1 сентября 2009 в Севастополе. 21 марта 2014 года курсанты 4-го курса Севастопольской академии ВМС имени Нахимова во время смены флага вуза с украинского на российский демонстративно хором исполнили гимн Украины, отдали честь и, развернувшись, ушли в казарму. 4 апреля 2014 года академия была передислоцирована в Одессу – Крым покинули 103 курсанта и преподавателя. Позднее Академия была расформирована, а курсанты продолжили обучение на специально созданном факультете военно-морских сил Одесской национальной морской академии.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.