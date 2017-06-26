Дуров о заявлении ФСБ: запрет мессенджеров не снизит риск терактов

Основатель российской сети Telegram Павел Дуров назвал «печальным» факт эксплуатации теракта в Санкт-Петербурге спецслужбами России, как предлог для усиления влияния и контроля над населением. Он отметили, что запрет мессенджеров не снизит риск терактов.

Основатель сети привел в пример теракт в Париже, когда террористы использовали одноразовые телефоны и обычные SMS-сообщения без шифрования.

26 июня Федеральная служба безопасности России заявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Дурову с просьбой зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации и предоставить ключи шифрования переписки. В противном случае мессенджер будет заблокирован в ближайшие дни. В Роскомнадзоре утверждают, что это необходимо для борьбы с террористами, которые используют Telegram.

Дуров неоднократно заявлял, что не согласится на это. Он обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципа шифровки сообщений в мессенджерах и заявил, что «чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram сохранять переписку пользователей и предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Павел Дуров неоднократно заявлял, что Telegram никогда на такое не согласится.