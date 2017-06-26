В профильном горсовете Севастополя раскритиковали остановку работы над генпланом

Председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Вячеслав Горелов раскритиковал решение российского правительства города об остановке процесса работы над генеральным планом города.

«В соответствии с законом города Севастополя шел процесс проведения публичных слушаний по проекту генерального плана. Работа согласительной комиссии протекала исключительно в позитивном ключе. Примерно 85-90 процентов замечаний и предложений севастопольцев из уже рассмотренных комиссией были учтены. Были учтены и те замечания, которые, строго говоря, не укладываются в логику развития Севастополя, но они были приняты с учетом сложности переходного периода», – сказал депутат.

По мнению Горелова, остановка разработки проекта генплана «продлит период правовой неопределенности, что может сопровождаться продолжением неконтролируемой, хаотичной застройки города».

В конце мая в городе прошла массовая акция протеста против проекта нового генплана города. Документом предусмотрено перевести земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки, что формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.

21 июня подконтрольный Кремлю временный глава аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников приостановил процесс принятия генерального плана города.

Уже после решения Овсянникова, в день приезда в Крым президента России Владимира Путина, севастопольцы вышли на улицы города я рядом одиночных пикетов, чтобы требовать от российского президента «защиты земли севастопольцев» и «остановить судебный беспредел».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».