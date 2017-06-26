Российский «Яндекс» может отслеживать 33 маршрута общественного транспорта в двух городах Крыма

Интернет-сервис соседней России «Яндекс.Транспорт» начал работать в аннексированном Крыму. В Севастополе с помощью специального приложения можно следить за троллейбусами, а в Симферополе также и за автобусами. Как заявляют в компании-разработчике, пользователь может узнать расписание и время прибытия транспорта по городским маршрутам.

«Сейчас «Яндекс.Транспорт» знает о 33 маршрутах общественного транспорта в Симферополе и о 15 – в Севастополе. Для большинства остальных троллейбусов и автобусов, а также для маршруток приложение сообщает интервалы движения», – сообщили в пресс-службе компании.

Приложение умеет строить маршруты проезда на городском транспорте.

Назначенные Кремлем крымские чиновники не раз указывали на проблемы с интернет-связью. Жители Крыма и гости полуострова нередко говорят о нестабильности покрытия интернет-сети, а также мобильной связи.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.