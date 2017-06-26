Порошенко во Франции: мир должен называть Россию агрессором, а Анну – Киевской

Президент Украины Петр Порошенко почтил память королевы Франции Анны Киевской, возложив цветы к ее монументу в Санлисе под Парижем.

«Весь мир должен сейчас быть с нами в условиях российской агрессии. Вы вместе с нами должны называть агрессию – агрессией, Россию – агрессором, а Анну Киевскую – Анной Киевской», – сказал Порошенко.

«И даже, когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим. Весь мир сейчас будет знать Анну как Анну Киевскую и символ партнерских отношений между Францией и Украиной, между Парижем и Киевом», – отметил украинский президент.

Президент Франции Эмманюэль Макрона после встречи с президентом Украины Петром Порошенко отметил давние отношениях между Киевом и Парижем и важность фигуры королевы Франции Анны, дочери князя Киевского Ярослава Мудрого.

В мае после встречи с Макроном президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну «русской».

В 1051 году Анна Ярославна, известная в мире как Анна Киевская, дочь киевского князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды, вышла замуж за Генриха I, короля Франции, и стала королевой. Это произошло почти за сто лет до основания поселка Москва (около 1147 года), когда Москва впервые упомянута в письменных источниках. Лишь через несколько веков спустя, этот город объединил вокруг себя земли, которые еще позже составили государство, которое взяло себе название Киевской Руси – «Русское» царство или потом в византийском звучании «Россия», «Российский империя».

Перенятие названия древнеукраинского государства является для современной России поводом для спекуляций с заявлениями о ведении истории от древнего Киевского государства и утверждений о «русском» характере Киевской Руси и ее деятелей.