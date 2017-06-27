Службы судебных приставов Крыма и Севастополя получили от России новых руководителей

В понедельник, 26 июня, для Крыма и Севастополя были названы имена подконтрольных Кремлю руководителей службы судебных приставов. По Крыму пост исполняющего обязанности главы ведомства получил Игорь Рудаков. При этом предыдущий руководитель российского управления в Крыму Юрий Чудновец занял аналогичную должность в Севастополе.

«Для слаженной и четкой работы необходимо укомплектовать службу профессиональными специалистами – далеко не все вакансии в ведомстве сегодня «закрыты», – сразу заявил в Севастополе Чудновец.

Юрий Чудновец учился в Симферополе, работу в системе правоохранительных органов начал с 1990 года.

Игорь Рудаков выходец из Ростовской области соседней России, работает в органах юстиции России с 1999 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».