В Крыму на заседание суда по «делу Чийгоза» явился крымский чиновник Заур Смирнов

В подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза явился глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов. Ранее он два раза пропускал заседания. Об этом 27 июня сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Смирнов выступает в качестве свидетеля, в данный момент его допрос начался.

Во время заседания адвокат Николай Полозов ходатайствовал о вызове для допроса в суде спикера подконтрольного Москве крымского парламента Владимира Константинова.

«Константинов единственный, кто может прояснить ситуацию с регистрацией депутатов 26 февраля, с их явкой. Мы допросили трех депутатов, и ни один из них не заявил, что не попал на сессию из-за митинга. Константинов может обо всем этом рассказать», – пояснил свое ходатайство Полозов.

Подсудимый Ахтем Чийгоз поддержал ходатайство.

«Я поддерживаю, и считаю, что это необходимо, поскольку депутаты Ковитиди и Цеков противоречат друг-другу, регламенту. Эти противоречия можно устранить, допросив Константинова», – отметил он.

Прокурор выступила против допроса Константинова, но суд ее не поддержал и решил, что Константинов должен участвовать в процессе. Его допрос назначен на 10 июля.

19 июня в «суде по Чийгозу» должны были допросить главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова, который является свидетелем по этому делу. Однако Смирнов не пришел в суд, вместо этого он отправился в командировку. На следующее заседание 21 июня Смирнов вновь не явился.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.