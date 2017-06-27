Государственный департамент США 26 июня сообщил, что начнет через 72 часа после решения Верховного суда реализацию предусмотренного указом президента Дональда Трампа временного запрета на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Это означает, что такие меры вступят в силу утром 29 июня.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Гетер Науэр отметила, что правительство США «профессионально, организовано и своевременно» будет информировать людей, путешествующих в США о деталях изменений в режим въезда.

Президент США Дональд Трамп назвал «явной победой нашей национальной безопасности» то, что Верховный суд ранее 26 июня отменил решения судов низших инстанций, которые блокировали 90-дневной запрет на въезд в США для всех беженцев, а также гостей из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Вместе с тем суд указал, что запрет не применяется к тем гражданам, которые имеют «надежное подтверждение добросовестных отношений с физическим или юридическим лицом в США».

В начале своей каденции Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал ряд указов об ограничениях на иммиграцию, принятие беженцев и даже просто на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран. Запрет не касается носителей других вер из этих же стран, в первую очередь это исключение действует по сирийских христианах.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе.