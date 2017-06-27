Украинскому журналисту Сущенко продлили арест до 30 сентября – адвокат

Лефортовский районный суд столицы России Москвы продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко еще на три месяца, до 30 сентября, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Он добавил, что такое решение суд принял по ходатайству следствия.

«Российский суд – это не место, где стоит ждать сюрпризов», – написал Фейгин в Фейсбуке.

Ранее в этом месяце адвокат сообщил, что Сущенко назначили психиатрическую экспертизу, которая, вероятно, будет проходить в июле.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.