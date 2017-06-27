Крымский депутат просит Аксенова восстановить его в партии «Единая Россия»

Крымский депутат Андрей Круглов 27 июня обратился к российскому главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой восстановить его в «Единой России» после того, как по решению керченского отделения партии его оттуда исключили.

«Обращение уже в регистрации, пока не зарегистрировано. Хочу, чтобы была пересмотрена позиция местного керченского отделения партии о моем исключении. Так как он (Аксенов – КР) входит в совет партии. Если уже крымская власть не примет решение, я буду соответственно обращаться в совет выше, то есть в Москву, в центральный комитет партии», – рассказал в комментарии Крым.Реалии Круглов.

По мнению депутата, с ним «сводят счеты, прикрываясь уставом партии» в связи с тем, что он обвинил бывшего председателя горсовета Керчи Ларису Щербулу «в коррупционных деяниях».

Круглов также в своем обращении попросил Аксенова помочь ему в борьбе с коррупцией в Керчи.

Депутата горсовета Керчи, подконтрольного России, Андрея Круглова 23 июня исключили из партии «Единая Россия».

23 июня городской совет Керчи, подконтрольный России, проголосовал за отставку главы горсовета Ларисы Щербулы. Основанием для этого стало ее заявление об увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

В конце мая из Следственного комитета России в горсовет Керчи пришло представление, в котором говорилось, что Лариса Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. В связи с этим Следком обратился к депутатам с просьбой обсудить на сессии деяния Щербулы и рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности. Часть депутатов выступила за отставку главы горсовета, их протесты продолжались на протяжении месяца.