В Севастополе призывников учат метать гранаты и выживать в полевых условиях

В Севастополе готовятся принять присягу военнослужащие учебной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России, сформированной из призывников. Как сообщает 27 июня пресс-служба министерства обороны России, военнослужащие весеннего призыва, приступили к практическим занятиям в полевых условиях, после которых они будут принимать присягу.

«На полигоне, оборудованном учебными местами для медицинской и инженерной подготовки, метания имитационных гранат, отработки навыков выживания в полевых условиях, военнослужащих учат оказывать первую медицинскую помощь, окапываться в различных условиях, добывать и обеззараживать воду, разводить костер без зажигательных принадлежностей», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что военнослужащих ждет стрельба из штатного оружия и марш-бросок на 10 километров.

Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию, сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России. В ведомстве утверждают, что по состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч крымчан прибыли прохождения военной службы в российские воинские части.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.