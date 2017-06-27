Радио Крым.Реалии: Путин, Ленин и Сталин как «авторитеты нации»

Российский президент Владимир Путин и советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин попали в тройку самых влиятельных личностей по результатам опроса российского «Левада-центра». Почему для многих россиян советский диктатор Иосиф Сталин в течение многих лет остается самой выдающейся личностью? Когда Россия переосмыслит собственную историю? Релевантно ли данное исследование для аннексированного Крыма?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с российским философом и публицистом Игорем Чубайсом и украинским политологом Петром Олещуком.

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