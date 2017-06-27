Эксперт: компьютеры в Крыму не защищены от кибератаки

Вирус, который поразил ряд компьютеров в учреждениях на материковой части Украины, может поразить компьютер в любой точке мира, в том числе и в аннексированном Крыму. Об этом 27 июня рассказал Крым.Реалии специалист по кибербезопасности Николай Костинян.

«Вирусу абсолютно все равно, где это. Там, где есть интернет, кому можно прислать электронное письмо с вложенным файлом, – можно заразить (компьютер – КР). Это касается тех, у кого установлен Windows (операционная система – КР). Это может произойти где угодно, по всему миру», – сказал Костинян.

По его словам, нужно предпринять ряд мер предосторожности, чтобы вирус не заразил персональные компьютеры.

«Сейчас мы еще не знаем, точно ли выпустил Microsoft (производитель операционной системы Windows – КР) обновление, закрывающее уязвимость, которую эксплуатирует вирус. В любом случае, нужно обязательно свою операционную систему обновлять до последней версии. Обязательно должен быть рабочий антивирус. Конечно, не нужно запускать у себя на компьютере файлы с неизвестными названиями. Если речь идет о компании, то нужно закрыть определенный список «портов» в своей локальной сети, чтобы вирус не распространялся», – пояснил эксперт.

Костинян добавил, что «в любом случае» нужно сделать резервную копию всех важных данных, что хранятся на компьютере.

27 июня национальный банк Украины сообщил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил, что получил 22 обращения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений, в частности, одного мобильного оператора.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаке на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что, по предварительным оценкам, к кибератакам, от которой пострадали украинские государственные и частные учреждения, может быть причастна Россия.