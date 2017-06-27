В России задержали подростка за протест против возможной блокировки Telegram

В столице России Москве 27 июня активисты провели акцию «Прощание с Минкомсвязи», во время которой возложили цветы к зданию российского министерства. Полицейские задержали одного несовершеннолетнего.

Как сообщает Радио Свобода, задержанный, имя которого не сообщается, рассказал порталу «ОВД-Инфо», что он решил возложить цветы у здания министерства из-за запретительных мер, касающихся свободы слова в России, в том числе – возможной блокировки мессенджера Telegram.

Во время задержания полицейский сослался на указ президента России об ограничении проведения митингов в период проведения Кубка конфедераций. Сейчас несовершеннолетний находится в ОВД «Тверской».

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил создателя Telegram Павла Дурова о возможной блокировке мессенджера, если сервис не зарегистрируется в реестре распространителей информации и не предоставит ключи шифрования переписки. Дуров отказывается выполнить требования российского регулятора.